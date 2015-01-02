Что произошло в Петербурге 25 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 25 июня.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 25 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Сестрорецке после дождя затопило многоэтажный дом №32 на Дубковском шоссе.

Вода лилась с потолка на пол на всех девяти этажах дома, стены возле лифта и электрощитков насквозь вымокли, чем обеспокоили жильцов. Горожане вызвали аварийные службы, однако те, по словам людей, не торопились решать проблему. Причиной потопа, как выяснилось, стала забитая мусором ливневка.

Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге. Губернатор заявил, что все будет зависеть от эпидситуации в городе.

Беглов отметил, что некоторые категории граждан обязаны сделать прививку, например, государственные служащие. Ранее градоначальник подписал постановление, согласно которому к середине августа в городе должно быть привито 65% госслужащих. Также Беглов выразил уверенность в том, что ПМЭФ и матчи Евро-2020 никак не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом, поскольку там "соблюдались строгие меры".

Тем временем, в Петербурге выявили еще 1194 заболевших ковидом. Умерли 98 человек.

Прохожие не позволили мужчине прыгнуть с Сампсониевского моста.

Неизвестный успел перебраться за ограду, когда его остановила и заговорила сначала девушка, затем мужчина на самокате. С подошедшим третьим прохожим неравнодушные петербуржцы вытащили мужчину средних лет обратно на набережную. Мужчина остался цел.

Жители Васильевского острова собирают подписи против строительства северного намыва.

Новые территории в ближайшие годы планируется создать у берегов острова Декабристов. Активисты не хотят лишаться побережья и видеть перегруженную инфраструктуру, василеостровцы намерены направить свои подписи губернатору Беглову, а также президенту РФ. Кроме того, Путину хотят записать еще и видеообращение.

В квартире на Академика Байкова ночью случился пожар. В огне погибла пожилая женщина.

Пламя целиком охватило одну из комнат в трехкомнатной квартире, огонь вырывался из окон. Предварительная версия причины пожара – сбой в работе газовой плиты. Пожар потушили буквально за полчаса, но в огне успела погибнуть пенсионерка.

Жара задержится в Петербурге на выходные. Выше +30 в городе точно не будет.

Главный синоптик города Александр Колесов заявил, что похолодать до комфортных +20...+25 градусов может только в первых числах июля. В субботу и воскресенье же будет до +28 градусов и кратковременные дожди.

Фото: Piter.TV

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП