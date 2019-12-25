Жители Васильевского острова собирают подписи против северного намыва

Активисты планируют дойти до президента.

Жители Васильевского острова собирают подписи против строительства "северного" намыва. Информация об этом появилась в районной группе в "ВКонтакте".

Речь идет о новой территорий у берегов острова Декабристов, которая начнет появляться в ближайшие годы. Подписи направят президенту РФ, губернатору Петербурга. Кроме того, до конца июня активисты хотят запись видеообращение президенту Владимиру Путину. Жители считают, что намыв лишит их побережья. Кроме того, на инфраструктуру ляжет дополнительная нагрузка.

За 5 лет на Васильевском острове планируют намыть 163 га.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как проблемы южного намыва влияют на весь Васильевский остров.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Светлана Светличная