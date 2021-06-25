В Сестрорецке после дождя затопило многоэтажный дом

Потоп произошел из-за забитой мусором ливневки.

Долгожданный дождь 24 июня обернулся крупными неприятностями для жителей Сестрорецка. Из-за забитой мусором ливневки затопило с первого по последний этаж в парадной дома №32 на Дубковском шоссе. Очевидцы опубликовали видео с потопом в сети.

На записи видно, что вода течет с потолка на пол. И так на всех девяти этажах. Насквозь промокли стены возле лифта, электрощитки.

Аварийные службы были сразу оповещены о случившемся, однако, по словам жителей дома, не торопились решать проблему.

Мы вызвали их [аварийные службы] более получаса назад. Я боюсь идти, потому что мокрый пол, и там может рвануть. Заявила автор видео Ольга

На время аварийной ситуации в доме отключили электроэнергию. Жители дома опасаются повторения ситуации.

Ранее хулиган оторвал батарею в квартире и устроил потоп.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Шабанова