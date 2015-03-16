Хулиган оторвал батарею в квартире и устроил потоп

Отвечать сотрудникам МЧС, полицейским и специалистам аварийной службы затейник не пожелал.

В субботу, 29 мая, на улице Морской Пехоты в доме № 10 жилец дома оторвал батарею в квартире и затопил соседей. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Мужчина решил повеселиться вечером. В 21:00 соседи обратились в аварийную службу. На место события прибыли спасатели, сантехники и полицейские. Но виновник не захотел выходить с ними на связь.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга пара во время драки упала с балкона. Пьяная перепалка завершилась госпитализацией обоих.

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