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Хулиган оторвал батарею в квартире и устроил потоп
Сегодня, 9:04
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Хулиган оторвал батарею в квартире и устроил потоп

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Отвечать сотрудникам МЧС, полицейским и специалистам аварийной службы затейник не пожелал.

В субботу, 29 мая, на улице Морской Пехоты в доме № 10 жилец дома оторвал батарею в квартире и затопил соседей. Об этом Piter.tv  сообщил источник в экстренных службах.

Мужчина решил повеселиться вечером. В 21:00 соседи обратились в аварийную службу. На место события прибыли спасатели, сантехники и полицейские. Но виновник не захотел выходить с ними на связь. 

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга пара во время драки упала с балкона. Пьяная перепалка завершилась госпитализацией обоих.

Фото: pixabay

Теги: кировский район, петербург, потоп в доме
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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