Жара задержится в Петербурге на выходные

Благодаря небольшим дождям жара в Петербурге немного спала, однако погода остаётся жаркой. Об этом 78.ru заявил главный синоптик города Александр Колесов.
Аномально жаркая погода продлится в течение выходные дней, но дневных температур выше +30 градусов больше не предполагается.
Александр Колесов, синоптик
Днем 26 июня в Петербурге ожидается до +26..+28 градусов, пройдут кратковременные дожди. Похожая погода будет и в воскресенье.
Колесов добавил, что похолодает, скорее всего, только в первых числах июля, когда температура снизится до +20..+25 градусов.
В Ленобласти 26 июня ожидается до +27 градусов.
Фото: Piter.tv
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