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Жара задержится в Петербурге на выходные
Сегодня, 16:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жара задержится в Петербурге на выходные

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Похолодает, скорее всего, только в первых числах июля.

Благодаря небольшим дождям жара в Петербурге немного спала, однако погода остаётся жаркой. Об этом 78.ru заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Аномально жаркая погода продлится в течение выходные дней, но дневных температур выше +30 градусов больше не предполагается.

Александр Колесов, синоптик

Днем 26 июня в Петербурге ожидается до +26..+28 градусов, пройдут кратковременные дожди. Похожая погода будет и в воскресенье.

Колесов добавил, что похолодает, скорее всего, только в первых числах июля, когда температура снизится до +20..+25 градусов.

В Ленобласти 26 июня ожидается до +27 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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