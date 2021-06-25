Жара задержится в Петербурге на выходные

Похолодает, скорее всего, только в первых числах июля.

Благодаря небольшим дождям жара в Петербурге немного спала, однако погода остаётся жаркой. Об этом 78.ru заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Аномально жаркая погода продлится в течение выходные дней, но дневных температур выше +30 градусов больше не предполагается. Александр Колесов, синоптик

Днем 26 июня в Петербурге ожидается до +26..+28 градусов, пройдут кратковременные дожди. Похожая погода будет и в воскресенье.

Колесов добавил, что похолодает, скорее всего, только в первых числах июля, когда температура снизится до +20..+25 градусов.

В Ленобласти 26 июня ожидается до +27 градусов.

Фото: Piter.tv