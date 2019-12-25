В Ленобласти 26 июня ожидается до +27 градусов

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, гроза, град.

В Ленинградской области в субботу, 26 июня, снова будет жарко. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, гроза, град. Ветер ночью переменный слабый, днём западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20, днём +22...+27 градусов. При этом, на востоке местами воздух прогреется до +30...+32 градусов.

Фото: Piter.tv