Беглов: матчи ЕВРО и ПМЭФ не оказали влияния на эпидситуацию в Петербурге

На заболеваемость мероприятия не повлияли, так как там соблюдались жесткие правила, уверен губернатор.

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что ПМЭФ и матчи Евро-2020 не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Об этом он сказал в эфире телеканала "78".

Градоначальник отметил, что на мероприятиях действовали строгие правила безопасности. Все болельщики предоставляли необходимые справки в аэропорту, в фан-зонах следили за соблюдением требований. Всего на футбол приехали 5 тыс. человек. Практически весь обслуживающий персонал, полиция и волонтеры заранее прошли вакцинацию.

В ПМЭФ также участвовали около 5 тыс. человек. По словам Беглова, ПЦР-тесты делались в режиме "нон-стоп".

Накануне стало известно о том, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после Евро-2020 в Петербурге.

Фото: Piter.TV