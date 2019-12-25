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Беглов: матчи ЕВРО и ПМЭФ не оказали влияния на эпидситуацию в Петербурге
Сегодня, 8:59
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Беглов: матчи ЕВРО и ПМЭФ не оказали влияния на эпидситуацию в Петербурге

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На заболеваемость мероприятия не повлияли, так как там соблюдались жесткие правила, уверен губернатор.

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что ПМЭФ и матчи Евро-2020 не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Об этом он сказал в эфире телеканала "78".

Градоначальник отметил, что на мероприятиях действовали строгие правила безопасности. Все болельщики предоставляли необходимые справки в аэропорту, в фан-зонах следили за соблюдением требований. Всего на футбол приехали 5 тыс. человек. Практически весь обслуживающий персонал, полиция и волонтеры заранее прошли вакцинацию. 

В ПМЭФ также участвовали около 5 тыс. человек. По словам Беглова, ПЦР-тесты делались в режиме "нон-стоп". 

Накануне стало известно о том, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после Евро-2020 в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: евро-2020, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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