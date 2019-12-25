Беглов: матчи ЕВРО и ПМЭФ не оказали влияния на эпидситуацию в Петербурге

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что ПМЭФ и матчи Евро-2020 не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Об этом он сказал в эфире телеканала "78".
Градоначальник отметил, что на мероприятиях действовали строгие правила безопасности. Все болельщики предоставляли необходимые справки в аэропорту, в фан-зонах следили за соблюдением требований. Всего на футбол приехали 5 тыс. человек. Практически весь обслуживающий персонал, полиция и волонтеры заранее прошли вакцинацию.
В ПМЭФ также участвовали около 5 тыс. человек. По словам Беглова, ПЦР-тесты делались в режиме "нон-стоп".
Накануне стало известно о том, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после Евро-2020 в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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