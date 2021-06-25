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Прохожие не позволили мужчине прыгнуть с Сампсониевского моста

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Мужчина остался жив благодаря неравнодушию петербуржцев.

Мужчина хотел прыгнуть в воду с Сампсониевского моста, но его вытащили из-за ограды неравнодушные прохожие. Сцена попала на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел около 12 часов дня 25-го июня. Мужчина средних лет в одежде перелез через ограду и долгое время стоял, смотря вниз. Некоторые прохожие не обратили на него внимания и просто прошли или проехали мимо. Первой подошла девушка. Она начала мести переговоры с петербуржцев. Потом подключился мужчина на самокате. В итоге гражданина вытащили совместными усилиями, он остался цел. 

Ранее Piter.TV показал, как двое мужчин прыгнули с Дворцового моста. Они хотели охладиться. 

Видео: Piter.TV

Теги: сампсониевский мост, спасение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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