Двое мужчин ночью ныряли в Неву с Дворцового моста

Молодые люди прыгали в воду рядом со стрелкой Васильевского острова.

Двое молодых людей прыгали с Дворцового моста в Петербурге ночью 22 июня. Видеозапись прыжков с моста опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Молодые люди прыгали в воду рядом со стрелкой Васильевского острова. Автор видео отметила, что один из мужчин прыгал в воду дважды.

Отметим, что купаться в Неве небезопасно. В начале июня в воде у Петропавловской крепости утонул молодой человек. Также накануне пьяный мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву с Благовещенского моста.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дарья Столярова)