Пьяный мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву с Благовещенского моста

По предварительной информации, он хотел охладиться в жару.

В воскресенье, 20 июня, в Петербурге госпитализировали мужчину, который решил искупаться в Неве и прыгнул в воду с Благовещенского моста. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Английской набережной. Мотивы мужчины неизвестны. По предварительной информации, он хотел охладиться в жару.

Врачи диагностировали у пострадавшего кататравму, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом костей таза и рваную рану заднего прохода. На момент госпитализации мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он помещен в реанимацию.

Ранее в Петербурге госпитализировали девушку после падения с третьего этажа.

Фото: ru.wikipedia.org / Alex "Florstein" Fedorov