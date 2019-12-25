  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяный мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву с Благовещенского моста
Сегодня, 12:15
202
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву с Благовещенского моста

0 0

По предварительной информации, он хотел охладиться в жару.

В воскресенье, 20 июня, в Петербурге госпитализировали мужчину, который решил искупаться в Неве и прыгнул в воду с Благовещенского моста. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Английской набережной. Мотивы мужчины неизвестны. По предварительной информации, он хотел охладиться в жару.

Врачи диагностировали у пострадавшего кататравму, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом костей таза и рваную рану заднего прохода. На момент госпитализации мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он помещен в реанимацию.

Ранее в Петербурге госпитализировали девушку после падения с третьего этажа.

Фото: ru.wikipedia.org / Alex "Florstein" Fedorov

Теги: госпитализация, травмы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии