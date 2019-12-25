В Петербурге госпитализировали девушку после падения с третьего этажа

У пострадавшей диагностировали тяжелые множественные травмы.

В воскресенье, 20 июня, в одном из домов на Пискаревском проспекте произошел несчастный случай. 25-летняя девушка попала в больницу, выпав из окна на третьем этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

К месту происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы, груди, живота, таза, позвоночника, ушибом легких, множественными переломами ребер, гемоперетонеумом, закрытой ротоцеонной нестабильной травмой, экзогенной интоксикацией и шоком третьей степени. Пострадавшую сразу привезли в операционную.

Ранее на перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов девушка упала без сознания.

Фото: Piter.TV