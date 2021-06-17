На перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов девушка упала без сознания

Накануне, 16 июня, около 20:30 на пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов девушка упала без сознания, передает источник в правоохранительных органах.
На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.tv, видно, как девушка быстрым шагом пересекает пешеходный переход, затем садится на корточки и падает. Прохожие подбежали к петербурженке и пытались оказать ей первую помощь. Проезжавший мимо экипаж полицейских помог прохожим. Однако один из горожан накинулся на сотрудника полиции с кулаками, на хулигана надели наручники.
Девушку забрала карета скорой помощи, о ее состоянии ничего неизвестно.
Ранее мы писали, что у станции метро "Академическая" столкнулись две иномарки.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все