На перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов девушка упала без сознания

О состоянии девушки пока ничего неизвестно.

Накануне, 16 июня, около 20:30 на пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов девушка упала без сознания, передает источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.tv, видно, как девушка быстрым шагом пересекает пешеходный переход, затем садится на корточки и падает. Прохожие подбежали к петербурженке и пытались оказать ей первую помощь. Проезжавший мимо экипаж полицейских помог прохожим. Однако один из горожан накинулся на сотрудника полиции с кулаками, на хулигана надели наручники.

Девушку забрала карета скорой помощи, о ее состоянии ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что у станции метро "Академическая" столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.tv