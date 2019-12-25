Из Невы у Петропавловской крепости вытащили тело утопленника

По предварительной информации, 19-летний юноша решил искупаться в Неве.

Тело мужчины вытащили из воды у стен Петропавловской крепости. Об этом "Фонтанка" узнала от очевидцев.

Около десяти утра 8 июня к Петропавловской крепости прибыла полиция. По предварительной информации, 19-летний юноша решил искупаться в Неве. Ожидавшая его на берегу женщина вызвала экстренные службы, потому что молодой человек долго не

Что именно с ним случилось в воде, неизвестно, но на берег доставили бездыханное тело пострадавшего.

На выходных девятиклассник едва не утонул во время игры в мяч на пляже в Петербурге.

Фото: Piter.tv