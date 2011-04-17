Девятиклассник едва не утонул во время игры в мяч на пляже в Петербурге

Подросток споткнулся, упал и погрузился головой под воду.

Вечером 6 июня в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации 16-летнего подростка, ученика 9 класса, в состоянии после утопления. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Подросток попал в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что во время игры в мяч в водоеме на среднем Суздальском озере он споткнулся, упал и погрузился головой в воду. В результате школьник едва не утонул.

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