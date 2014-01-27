В Гатчинском районе ребенок оказался в реанимации после укуса змеи

Гадюка набросилась на мальчика прямо во дворе дома.

В Ленинградской области 11-летний подросток попал в реанимацию из-за укуса змеи. Несчастье произошло в Тайцах 5 июня вечером. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Змея напрыгнула на ребенка во дворе дома. Ему сразу же стало плохо. В 21:00 его забрала карета скорой помощи. Пострадавшему ввели сыворотку-противоядие.

Ранее на Piter.tv биолог рассказал, где петербуржцы могут повстречать проснувшихся гадюк. Змеи могут устроиться на теплом месте целой компанией. Встретив человека, змеи сами пытаются избегать неожиданного гостя: отползают на безопасное расстояние и наблюдают.

Фото: pixabay