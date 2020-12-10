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Биолог рассказал, где петербуржцы могут повстречать проснувшихся гадюк
Сегодня, 20:13
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smirenny

Биолог рассказал, где петербуржцы могут повстречать проснувшихся гадюк

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Излюбленные места для гадюк – болото и высокие прогретые участки.

В четверг, 29 апреля,  биолог Павел Глазков рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, где можно повстречать уже проснувшихся гадюк. 

Биолог отметил, что гадюки предпочитают селиться вдоль болот, на высоких прогретых участках, а также в местах, где уже растаял снег. Отмечается, что змеи могут устроиться на теплом месте целой компанией. Встретив человека, змеи сами пытаются избегать неожиданного гостя: отползают на безопасное расстояние и наблюдают.

Важно помнить, что гадюки хоть и не агрессивны, но ядовиты. Перед нападением змея громко шипит, но при этом может резко напасть (так бывает из-за неожиданного приближения к змее). 

Ранее мы писали, что в Петербурге проснулись гадюки.

Фото: Pixabay

Теги: гадюки, павел глазков
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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