Биолог рассказал, где петербуржцы могут повстречать проснувшихся гадюк

Излюбленные места для гадюк – болото и высокие прогретые участки.

В четверг, 29 апреля, биолог Павел Глазков рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, где можно повстречать уже проснувшихся гадюк.

Биолог отметил, что гадюки предпочитают селиться вдоль болот, на высоких прогретых участках, а также в местах, где уже растаял снег. Отмечается, что змеи могут устроиться на теплом месте целой компанией. Встретив человека, змеи сами пытаются избегать неожиданного гостя: отползают на безопасное расстояние и наблюдают.

Важно помнить, что гадюки хоть и не агрессивны, но ядовиты. Перед нападением змея громко шипит, но при этом может резко напасть (так бывает из-за неожиданного приближения к змее).

Ранее мы писали, что в Петербурге проснулись гадюки.

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