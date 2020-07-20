Видео: в Петербурге проснулись гадюки

Змей заметили в Юнтоловском заказнике.

В понедельник, 29 марта, петербуржцы поделились в соцсетях кадрами проснувшихся гадюк. Горожане заметили змей в Юнтоловском заказнике.

Эволюция обеспечила этих животных дополнительными органами чувств, которых нет у людей. К ним относятся тепловые ямки на морде, чувствительные к инфракрасному диапазону. И язык. Информация передаваемая мозгу с языка позволяет построить трёх мерную картинку, вполне сопоставимую со зрением, а у змей и превосходящую зрение. аздвоенным языком змеи улавливают запаховые молекулы, а при погружении языка в пасть, происходит соприкосновение кончиков языка со специальным чувствительным обонятельным органом – Якобсонов орган. рассказывает специалист.

Эксперты предупредили, что активность змей будет только возрастать.

Убедительная просьба, берегите детей, не пускайте лазить в кусты вдоль дороги. Берегите собак, водите их на поводке. отмечают петербуржцы.

Ранее мы писали, что на дорогах Ленобласти можно увидеть змей.

Видео: vk.com/grib_spb