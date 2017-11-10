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На дорогах Ленобласти можно увидеть змей
Сегодня, 20:09
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kraratau27

На дорогах Ленобласти можно увидеть змей

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Как отмечают местные жители, змеи ещё малоподвижны и вялые после долгой зимней спячки. 

На дорогах Ленобласти можно увидеть змей, об этом сообщают сами очевидцы в социальной сети ВКонтакте "Санкт-Петербург. Отзывы". Как отмечают местные жители, змеи ещё малоподвижны и вялые после долгой зимней спячки. 

Змеям еще очень холодно, они вялые или почти неподвижные. Если говорить о гадюках, то они не нападают на человека первыми, не гоняются. Если случайно наступить на змею, она может укусить

говорится в сообщении 

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Фото: ВКонатакте / Санкт-Петербург. Отзывы 

Теги: змеи, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Лента новостей,

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