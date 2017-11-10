Как отмечают местные жители, змеи ещё малоподвижны и вялые после долгой зимней спячки.

На дорогах Ленобласти можно увидеть змей, об этом сообщают сами очевидцы в социальной сети ВКонтакте "Санкт-Петербург. Отзывы". Как отмечают местные жители, змеи ещё малоподвижны и вялые после долгой зимней спячки.

Змеям еще очень холодно, они вялые или почти неподвижные. Если говорить о гадюках, то они не нападают на человека первыми, не гоняются. Если случайно наступить на змею, она может укусить говорится в сообщении

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Фото: ВКонатакте / Санкт-Петербург. Отзывы