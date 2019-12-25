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Эксперт рассказал, какую погоду ждать петербуржцам этой весной
Сегодня, 16:23
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kraratau27

Эксперт рассказал, какую погоду ждать петербуржцам этой весной

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В первую половину апреля не стоит убирать куртку в шкаф. Днем температура будет плюсовая, а вечерами ожидается слабый минус.

Весна в этом году будет прохладной. В начале апреля ночами петербуржцы почувствуют заморозки. Об этом сообщил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич в интервью "Невским Новостям". 

По словам эксперта, похолодание начнется с будущей среды. Температура воздуха понизится до +5 градусов днем и -4 ночью. Такая погода останется в Петербурге в первой половине апреля. Специалист отмечает, что осадков будет мало. Однако временами  горожан может настигнуть мокрый снег.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье петербуржцев ждет теплая погода и вечерний дождь.

Фото: pixabay

Теги: апрель, весна, петербург, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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