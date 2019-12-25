Что произошло в Петербурге 23 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 23 сентября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 23 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На КАД перед съездом на Пулковское шоссе сгорела "Лада".

Инцидент произошел поздним вечером накануне на внутреннем кольце КАД. Машину тушили десять огнеборцев и две единицы техники, но автомобиль выгорел целиком. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вестибюль 1 станции "Зенит" будет открыт для пассажиров 25 сентября.

Пока для пассажиров работает лишь второй вестибюль, расположенный ближе к стадиону "Газпром Арена". 25 сентября на стадионе пройдет футбольный матч, поэтому оба вестибюля станции откроют на вход с 5:41 до 0:38.

Легкоатлета Александра Хютте задержали в Петербурге с наркотиками.

Четырехкратный чемпион страны в беге на короткие дистанции сел за руль автомобиля в неадекватном состоянии, его машину остановили правоохранители для проверки документов в Приморском районе. В отделении полиции у Хютте нашли также пакет с белым порошком в обуви, и спортсмен признался в употреблении запрещенных веществ.

В 2015 году Хютте отстранили от соревнований за допинг, позднее он получил дисквалификацию на 4 года.

Иномарка вылетела на тротуар и пробила ограждение на проспекте Юрия Гагарина.

ДТП случилось накануне вечером. По словам очевидцев, водитель Opel не справился с управлением после того, как его подрезала другая машина. Иномарка вылетела на тротуар, пробив ограждение и чудом не зацепив прохожих. Известно, что автомобилист получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом кисти, его госпитализировали.

Еще одна авария случилась уже утром в четверг: Chery на скорости съехала на пешеходную зону дороги в Каменку, из-за чего водителя выбросило на тротуар. Мужчина скончался на месте.

В Петербурге подскочило число смертельных случаев COVID-19 за сутки.

За последние сутки выявлено 1 698 новых случаев заболевания коронавирусом, накануне насчитали 1521 случай. Также за сутки 954 человека выздоровели, 53 человека умерли. Пятую неделю подряд количество заболевших падает после выходных, а затем начинает расти к середине недели.

Новым главой УФАС по Петербургу стал Игорь Прохоров.

Об этом сообщили в Смольном. Кандидата на пост губернатору Александру Беглову представил глава ФАС России и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Известно, что в должность Прохоров вступил еще 15 сентября, ему предстоит контролировать сферу госзакупок и рекламы и соблюдение антимонопольного законодательства.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Facebook / Alexandr Khyutte; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург