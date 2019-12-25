Водитель Chery разбился насмерть, вылетев из машины на тротуар в Петербурге

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением транспортного средства.

Утром 23 сентября в Приморском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сети.

Около 9 утра на дороге в Каменку водитель Chery на скорости съехал с проезжей части на пешеходную зону. Автомобилиста выкинуло из салона иномарки на тротуар. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением транспортного средства. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее иномарка вылетела на тротуар и пробила ограждение на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Антон Кривошей