Иномарка вылетела на тротуар и пробила ограждение на проспекте Юрия Гагарина

Очевидцы рассказали, что едва успели отскочить.

Вечером 22 сентября в Московском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал водитель иномарки. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель Opel не справился с управлением после того, как его подрезал другой автомобиль. В результате он вылетел с проезжей части на тротуар, пробив ограждение. Прохожие сообщили, что едва успели отскочить.

Это все произошло на наших глазах. Еле успели отбежать! Потом скорую вызвали. Рассказала свидетельница аварии

На снимках видно, что очень сильно пострадала передняя часть автомобиля. Как сообщил источник в экстренных службах, водителя госпитализировали в НИИ имени И. И. Джанелидзе. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом кисти.

Ранее мы писали, что на КАД перед съездом на Пулковское шоссе сгорела "Лада".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Илья Захаров, Ирина Ткаченя

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Power Wind