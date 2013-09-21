На КАД перед съездом на Пулковское шоссе сгорела "Лада"

Вечером 22 сентября на внутреннем кольце КАД в Петербурге сгорела "Лада". Инцидент произошел перед съездом на Пулковское шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Машину тушили десять пожарных и две единицы техники в течение 40 минут. Спасти "Ладу" не удалось, она сгорела полностью.
На записи, появившейся в сети, можно увидеть, как полыхал автомобиль.
По имеющейся информации, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее на КАД после столкновения с отбойником сгорела "Газель".
Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Емцов
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