На КАД перед съездом на Пулковское шоссе сгорела "Лада"

Машину тушили десять пожарных и две единицы техники в течение 40 минут.

Вечером 22 сентября на внутреннем кольце КАД в Петербурге сгорела "Лада". Инцидент произошел перед съездом на Пулковское шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Машину тушили десять пожарных и две единицы техники в течение 40 минут. Спасти "Ладу" не удалось, она сгорела полностью.

На записи, появившейся в сети, можно увидеть, как полыхал автомобиль.

По имеющейся информации, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее на КАД после столкновения с отбойником сгорела "Газель".

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Емцов