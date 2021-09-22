На КАД после столкновения с отбойником сгорела "Газель"

Причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля.

В ночь на 22 сентября на КАД у съезда на Софийскую улицу произошло ДТП. Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором горит "Газель".

Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля. По имеющимся данным, у "Газели" на ходу отвалился карданный вал. В результате водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. После чего под капотом грузовика началось возгорание.

До прибытия пожарных на место происшествия кабина успела почти выгореть. Безопасность для других транспортных средств обеспечили сотрудники ГИБДД. О состоянии водителя "Газели" не сообщается.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Девятериков