Официально: новым главой УФАС по Петербургу стал Игорь Прохоров

Смольный сообщил о том, что новым главой УФАС по Петербургу будет Игорь Прохоров. Ранее назначение анонсировал "Коммерсант".
Нового руководителя ведомства губернатору Александру Беглову представил глава ФАС России Максим Шаскольский, который ранее был вице-губернатором Петербурга. Как оказалось, он вступил в должность еще 15-го сентября, то есть на следующий день после того, как информация появилась в СМИ.
Ранее Игорь Прохоров был министром строительства Новгородской области. На новой должности в Петербурге ему предстоит контролировать соблюдение антимонопольного законодательства и сферу госзакупок и рекламы.
Фото: администрация Великого Новгорода
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