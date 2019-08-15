Официально: новым главой УФАС по Петербургу стал Игорь Прохоров

Ранее Прохоров работал в "ТЭК СПб" и на протяжении многих лет был связан с теплоэнергетической сферой.

Смольный сообщил о том, что новым главой УФАС по Петербургу будет Игорь Прохоров. Ранее назначение анонсировал "Коммерсант".

Нового руководителя ведомства губернатору Александру Беглову представил глава ФАС России Максим Шаскольский, который ранее был вице-губернатором Петербурга. Как оказалось, он вступил в должность еще 15-го сентября, то есть на следующий день после того, как информация появилась в СМИ.

Ранее Игорь Прохоров был министром строительства Новгородской области. На новой должности в Петербурге ему предстоит контролировать соблюдение антимонопольного законодательства и сферу госзакупок и рекламы.

Фото: администрация Великого Новгорода