Петербургское УФАС может возглавить бывший заместитель главы администрации Великого Новгорода

Карьера Прохорова была тесно связана с теплоэнергетической отраслью.

Новым руководителем Федеральной антимонопольной службы в Петербурге может стать выходец из администрации Великого Новгорода Игорь Прохоров. Об этом узнал "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники и ФАС России.

Место главы петербургского УФАС вакантно с января 2021-го года, когда его покинул Вадим Владимиров. По данным издания, Прохорова могут представить коллективу уже в ближайшие дни.

В администрации Великого Новгорода Игорь Прохоров был заместителем главы. Он отвечает за решение вопросов в сфере ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, экологическую безопасность, транспорт, текущий ремонт дорог и мостов на территории муниципального образования, ликвидацию аварийного муниципального жилищного фонда в Великом Новгороде. По информации "Коммерсанта", последнее место работы Прохорова — ГУП "ТЭК СПб".

Фото: администрация Великого Новгорода