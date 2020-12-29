Глава петербургского УФАС Вадим Владимиров покидает должность

Во вторник, 19 января, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по региону Вадим Владимиров решил покинуть свое кресло. Соответствующее заявление уже написано, сообщило издание 78.ru.
На данный момент Владимиров в отпуске, предполагается, что с 1 февраля он уже оставит свою должность. Решение руководителя УФАС подтвердили и в пресс-службе ведомства.
Владимиров возглавлял региональное отделение УФАС России с 2013 года. До этого пять лет возглавлял Ленинградское управление службы.
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Фото: Piter.TV
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