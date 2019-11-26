Вице-губернатор Пикалёв вошел в Совет директоров Городского агентства по телевидению и радиовещанию

Губернатор предложил его кандидатуру на пост нового председателя.

Вице-губернатор Валерий Пикалёв вошел в состав Совета директоров АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", сообщила пресс-служба Смольного. Решение было принято на заседании Совета.

Пикалёв может быть избран председателем. Его кандидатуру предложил губернатор Александр Беглов. Ранее пост генерального директора занимал Борис Петров, который в этом году также покинул должность гендиректора телеканала "Санкт-Петербург". Теперь во главе телеканала стоит Александр Малькевич, об этом стало известно в декабре 2020-го года.

Город на 100% владеет акциями АО "ГАТР".

Валерий Пикалёв курирует в Петербурге деятельность трех комитетов: по информатизации и связи, по вопросам законности, правопорядка и безопасности и по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Фото: gov.spb.ru