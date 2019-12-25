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Вестибюль 1 станции "Зенит" будет открыт для пассажиров 25 сентября
Сегодня, 11:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вестибюль 1 станции "Зенит" будет открыт для пассажиров 25 сентября

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На данный момент пассажиры могут воспользоваться только вторым вестибюлем.

В Петербурге в субботу, 25 сентября, откроется для пассажиров вестибюль 1 станции "Зенит". Об этом сообщила пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

На данный момент пассажиры могут воспользоваться только вторым вестибюлем, который находится ближе к стадиону "Газпром Арена".

На стадионе 25 сентября состоится футбольный матч. В связи с этим оба вестибюля станции "Зенит" будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

"Газпром Арену" хотят заполнить на 100% на финале Лиги чемпионов.

Фото: Piter.tv

 

Теги: газпром арена, зенит
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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