Вестибюль 1 станции "Зенит" будет открыт для пассажиров 25 сентября

На данный момент пассажиры могут воспользоваться только вторым вестибюлем.

В Петербурге в субботу, 25 сентября, откроется для пассажиров вестибюль 1 станции "Зенит". Об этом сообщила пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

На данный момент пассажиры могут воспользоваться только вторым вестибюлем, который находится ближе к стадиону "Газпром Арена".

На стадионе 25 сентября состоится футбольный матч. В связи с этим оба вестибюля станции "Зенит" будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

"Газпром Арену" хотят заполнить на 100% на финале Лиги чемпионов.

Фото: Piter.tv