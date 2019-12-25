"Газпром Арену" хотят заполнить на 100% на финале Лиги чемпионов

С таким заявлением выступил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Власти Петербурга рассчитывают, что трибуны стадиона на Крестовском острове смогут быть заполнены на 100% на финале Лиги чемпионов по футболу. С таким заявлением выступил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Будут задействованы все инфраструктуры города. <…> Есть Конюшенная площадь, Петропавловская крепость и другие точки сбора болельщиков. Мы примем по ним решение не в ближайшее время/ Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Финал Лиги чемпионов в Северной столице состоится 28 мая 2022 года.

В Петербург прибыли представители УЕФА в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов.

Фото: Piter.tv