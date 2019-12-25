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"Газпром Арену" хотят заполнить на 100% на финале Лиги чемпионов
Сегодня, 12:26
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"Газпром Арену" хотят заполнить на 100% на финале Лиги чемпионов

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С таким заявлением выступил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Власти Петербурга рассчитывают, что трибуны стадиона на Крестовском острове смогут быть заполнены на 100% на финале Лиги чемпионов по футболу. С таким заявлением выступил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Будут задействованы все инфраструктуры города. <…> Есть Конюшенная площадь, Петропавловская крепость и другие точки сбора болельщиков. Мы примем по ним решение не в ближайшее время/

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Финал Лиги чемпионов в Северной столице состоится 28 мая 2022 года.

В Петербург прибыли представители УЕФА в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов.

Фото: Piter.tv

Теги: борис пиотровский, газпром арена, лига чемпионов
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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