В Петербург прибыли представители УЕФА в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов

Решающий матч турнира пройдет в Северной столице.

В Петербург с инспекционным визитом прибыли представители УЕФА. В следующем году в городе пройдет финал Лиги чемпионов.

Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, впереди город ждет 8 месяцев интересной и насыщенной работы.

Несмотря на то, что у нас есть совсем свежий опыт по подготовке и проведению крупнейшего футбольного мероприятия, мы не склонны недооценивать предстоящую работу. Это всего один субботний вечер, но требующий от нас максимальной мобилизации. написал Борис Пиотровский в своем Telegram.

Также сегодня на "Газпром Арене" представили логотип финального матча. Игра пройдет 28 мая 2022-го года.

Накануне в Петербурге представили официальный логотип ЧМ по хоккею 2023-го года.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский