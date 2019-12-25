В Петербург прибыли представители УЕФА в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов

В Петербург с инспекционным визитом прибыли представители УЕФА. В следующем году в городе пройдет финал Лиги чемпионов.
Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, впереди город ждет 8 месяцев интересной и насыщенной работы.
Несмотря на то, что у нас есть совсем свежий опыт по подготовке и проведению крупнейшего футбольного мероприятия, мы не склонны недооценивать предстоящую работу. Это всего один субботний вечер, но требующий от нас максимальной мобилизации.
написал Борис Пиотровский в своем Telegram.
Также сегодня на "Газпром Арене" представили логотип финального матча. Игра пройдет 28 мая 2022-го года.
Накануне в Петербурге представили официальный логотип ЧМ по хоккею 2023-го года.
Фото: Telegram / Борис Пиотровский
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