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В Петербург прибыли представители УЕФА в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов
Сегодня, 11:07
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В Петербург прибыли представители УЕФА в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов

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Решающий матч турнира пройдет в Северной столице.

В Петербург с инспекционным визитом прибыли представители УЕФА. В следующем году в городе пройдет финал Лиги чемпионов.

Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, впереди город ждет 8 месяцев интересной и насыщенной работы. 

Несмотря на то, что у нас есть совсем свежий опыт по подготовке и проведению крупнейшего футбольного мероприятия, мы не склонны недооценивать предстоящую работу. Это всего один субботний вечер, но требующий от нас максимальной мобилизации.

написал Борис Пиотровский в своем Telegram.

Также сегодня на "Газпром Арене" представили логотип финального матча. Игра пройдет 28 мая 2022-го года.

Накануне в Петербурге представили официальный логотип ЧМ по хоккею 2023-го года. 

Фото: Telegram / Борис Пиотровский

Теги: газпром арена, лига чемпионов, уефа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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