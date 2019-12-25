Легкоатлет Александр Хютте задержан в Петербурге с наркотиками

Спортсмен сел за руль автомобиля в неадекватном состоянии.

Вечером 21 сентября в Петербурге задержали четырехкратного чемпиона страны в беге на короткие дистанции Александра Хютте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

32-летнего спортсмена остановили в Приморском районе для проверки документов. По сообщению источника, он находился в неадекватном состоянии и не мог четко произносить слова. Зрачки легкоатлета выдавали признаки наркотического опьянения.

В отделении полиции у мужчины в обуви нашли пакет с белым порошком. Спортсмен признался, что употребляет наркотики, однако не систематически. Он также рассказал, кто помогает ему найти запрещенные вещества.

Напомним, в 2015 году Хютте был отстранен от соревнований за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. Спустя два года он получил 4-летнюю дисквалификацию. Позже спортсмен стал информатором Международной федерации легкой атлетики. Сейчас он работает пожарным.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пресечена деятельность подпольной нарколаборатории.

Фото: Facebook / Alexandr Khyutte