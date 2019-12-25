Был задержан 30-летний мужчина, организовавший подпольное производство наркотиков в Ленобласти.

В Ленобласти пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В конце декабря 2020 года были задержаны 35-летний наркосбытчик и 22-летний химик-изготовитель. В результате проведения обыска в садоводстве Кировского района Ленобласти обнаружено мефедрон, общей массой более 7 килограммов. Также были найдены реактивы, посуда и прочие приспособления для изготовления наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейшего расследования 21 сентября был задержан 30-летний мужчина, организовавший подпольное производство наркотиков. Установлено, что в сентябре 2020 года он организовал подпольную лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемый задержан.

В начале сентября петербургские таможенники пресекли ввоз в Россию сильнодействующих веществ.

Фото: Piter.tv