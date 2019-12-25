В Петербурге таможенники пресекли ввоз в Россию сильнодействующих веществ

Специалисты обнаружили и изъяли более килограмма сильнодействующего вещества прегабалин.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни пресекли попытку ввоза на территорию России сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты обнаружили и изъяли более килограмма сильнодействующего вещества прегабалин, из которого изготавливают наркотик "лирика". Выяснилось, что вещества прибывали в Россию из Китая транзитом через Королевство Нидерланды. После чего наркодилеры продавали наркотики через почтовые сервисы, интернет-магазины и путем закладок.

Сотрудники задержали банду россиян, главой которой является петербурженка. Каждый из них ранее был судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ).

Ранее мы писали, что в Ленобласти таможенники нашли 290 кг наркотиков в топливном баке фуры.

Фото: pixabay.com; пресс-служба СЗТУ