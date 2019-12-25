В Ленобласти таможенники нашли 290 кг наркотиков в топливном баке фуры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ).

Сотрудники таможни совместно с УФСБ по Петербургу и Ленобласти пресекли попытку ввоза на территорию России 290 килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

На пункт "Ивангород", расположенный в Ленобласти, прибыли фура из Польши, которая направлялась в Петербург. По документам в автомобиле перевозились пластиковые крышки польского производства. Однако специалисты обнаружили в топливном баке тайник, в котором находилось 34 брикета весом по 5 кг и 10 кг. В брикете был упакован гашиш. Стоимость задержанной партии оценивается более чем в 230 млн рублей.

Ранее в Парголово задержали закладчицу с 446 граммами психостимулятора.

Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы