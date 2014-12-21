В Парголово задержали закладчицу с 446 граммами психостимулятора

При себе девушка имела 200 свертков наркотиков.

В Парголово сотрудники полиции задержали девушку, которая распространяла наркотики через закладки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители 28 июля у дома по улице Шишкина задержали 30-летнюю уроженку Курганской области. При себе она имела шесть упаковок с 200 свёртками. Экспертиза показала, что в упаковках находился наркотик мефедрон. Было изъято 446 граммов запрещенных веществ.

В квартире задержанной нашли электронные весы, один свёрток с кристаллическим веществом, упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что бывший лейтенант ЗВО отправится в колонию за тайник с наркотиками.

Фото: Piter.tv