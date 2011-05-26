Бывший лейтенант ЗВО отправится в колонию за тайник с наркотиками

По данным суда, петербуржец приобрел почти 3 грамма наркотика через интернет-магазин для перепродажи.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего Дмитрия Чумаченко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, петербуржец приобрел почти 3 грамма наркотика через интернет-магазин "LoveShop". После этого он планировал перепродать запрещенное вещество. В январе он сделал закладки у метро "Девяткино", после этого его задержали полицейские.

Обвиняемого лишили воинского звания "лейтенант запаса" и приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы.

На выходных на Гороховой улице полицейские обнаружили наркопритон в ночном клубе.

Фото: Piter.tv