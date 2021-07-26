На Гороховой улице полицейские обнаружили наркопритон в ночном клубе

На полу правоохранители нашли более 20 сброшенных доз различных наркотических веществ.

В центре Петербурге в одном из ночных клубов обнаружили наркотики. Пресс-служба МВД опубликовала видео с рейда.



Полиция приехала в клуб на Гороховой улице, где под утро находились около 100 человек. На полу правоохранители нашли более 20 сброшенных доз различных наркотических веществ. Также у барной стойки стояли три баллона с закисью азота объемом под 10 литров.



В отделении ранним утром оказались семь человек с признаками наркотического опьянения. В отношении руководителей клуба возбудили административное производство.

Ранее на Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков.

Видео: МВД