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На Гороховой улице полицейские обнаружили наркопритон в ночном клубе

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На полу правоохранители нашли более 20 сброшенных доз различных наркотических веществ.

В центре Петербурге в одном из ночных клубов обнаружили наркотики. Пресс-служба МВД опубликовала видео с рейда.

Полиция приехала в клуб на Гороховой улице, где под утро находились около 100 человек. На полу правоохранители нашли более 20 сброшенных доз различных наркотических веществ. Также у барной стойки стояли три баллона с закисью азота объемом под 10 литров.

В отделении ранним утром оказались семь человек с признаками наркотического опьянения. В отношении руководителей клуба возбудили административное производство.

Ранее на Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков.

Видео: МВД

Теги: гороховая улица, клуб, наркотики
Категории: Лента новостей,

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