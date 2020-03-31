На Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков

Мужчина решил добираться до места назначения на каршеринговом автомобиле.

На Таллинском шоссе сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил наркотики в арендованном автомобиле. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инспекторы ГИБДД проверили иномарку Nissan и обнаружили в ней два свертка с гашишем. За рулем машины сидел 25-летний безработный уроженец Архангельской области. Водителя задержали.

Возуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге завели дело на блогера Эмиля Пашаева.

Фото: Piter.tv