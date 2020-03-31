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На Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков
Сегодня, 12:54
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На Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков

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Мужчина решил добираться до места назначения на каршеринговом автомобиле.

На Таллинском шоссе сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил наркотики в арендованном автомобиле. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инспекторы ГИБДД проверили иномарку Nissan и обнаружили в ней два свертка с гашишем. За рулем машины сидел 25-летний безработный уроженец Архангельской области. Водителя задержали. 

Возуждено уголовное дело. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге завели дело на блогера Эмиля Пашаева.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики петербург
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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