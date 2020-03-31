На Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков

На Таллинском шоссе сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил наркотики в арендованном автомобиле. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Инспекторы ГИБДД проверили иномарку Nissan и обнаружили в ней два свертка с гашишем. За рулем машины сидел 25-летний безработный уроженец Архангельской области. Водителя задержали.
Возуждено уголовное дело. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге завели дело на блогера Эмиля Пашаева.
Фото: Piter.tv
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