Правоохранители завершили расследование уголовного дела против владельцев нарколаборатории в Курортном районе

В июле прошлого года в поселке Новый Белоостров на дачном участке стражи порядка обнаружили ГАЗель, в которой производили мефедрон.

В МВД закончили расследование уголовного дела о создании нелегальной нарколаборатории в Новом Белоострове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 3 июля.

17 июля прошлого года в Курортном районе полицейские задержали трех человек, подозреваемых в участии в наркобизнесе. Двое мужчин и женщина из Архангельской области занимались, по версии следствия, производством мефедрона на арендованном участке в поселке Новый Белоостров. На территории сада правоохранители обнаружили ГАЗель, в которой находились колбы и оборудование для производства запрещенных препаратов.

Позже в Пулково задержали и владельцев бизнеса - 38-летнего и 51-летнего приятелей.

У обвиняемых сотрудники ведомства нашли 8 килограммов мефедрона и другие наркотические вещества.

По мнению следователей, злоумышленники с декабря 2019 года по июль 2020 года изготавливали мефедрон в арендованном доме. Распространяли товар они через тайники-закладки.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Делом займется прокуратура. Компания может лишиться свободы на срок до 20 лет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что наркоконтроль поймал жителя Выборга, подозреваемого в сбыте наркотиков на территории Новгородской области.

Фото: Piter.tv