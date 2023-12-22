Сотрудники полиции обнаружили в хозяйственной постройке лабораторное оборудование, 40 канистр с различными жидкостями и емкости с порошком.

В Ярославской области задержали троих подозреваемых в производстве синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции обнаружили в хозяйственной постройке лабораторное оборудование, 40 канистр с различными жидкостями и емкости с порошком. Эксперты подтвердили, что изъятые вещества содержат в своем составе наркотическое средство мефедрон. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу

Ранее мы сообщали, что на северо-востоке Москвы ликвидировали нарколабораторию.

Видео: Telegram / Ирина Волк