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В Ярославской области задержали троих подозреваемых в производстве синтетических наркотиков

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Сотрудники полиции обнаружили в хозяйственной постройке лабораторное оборудование, 40 канистр с различными жидкостями и емкости с порошком.

В Ярославской области задержали троих подозреваемых в производстве синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции обнаружили в хозяйственной постройке лабораторное оборудование, 40 канистр с различными жидкостями и емкости с порошком. Эксперты подтвердили, что изъятые вещества содержат в своем составе наркотическое  средство мефедрон. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу

Ранее мы сообщали, что на северо-востоке Москвы ликвидировали нарколабораторию.

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: задержание, полиция, производство наркотиков, ярославская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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