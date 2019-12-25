Полицейские задержали ленинградца, возившего наркотики в Новгородскую область

Новгородский наркоконтроль поймал жителя Выборга, подозреваемого в сбыте наркотиков на территории Новгородской области.

Пресс-служба управления МВД России по Новгородской области сообщила о задержании 38-летнего жителя Выборга, подозреваемого в торговле запрещенными наркотическими средствами и сбыте синтетической продукции на территории Новгородской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники новгородского наркоконтроля взяли жителя Ленобласти с поличным в лесополосе возле деревни Григорово - там же обнаружились два тайника-закладки с метилэфедроном, а в машине задержанного - еще 40 свертков с тем же препаратом.

В ходе обыска в квартире наркоторговца в Выборге следователи нашли около 20 граммов готового к распространению вещества. Происхождение наркотика и способы его сбыта сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее завершилось следствие в отношении петербуржцев, организовавших крупную нарколабораторию с высокотехнологичным оборудованием в двухэтажном доме в Ленинградской области.

Фото: пресс-служба управления МВД России по Новгородской области и Pixabay