Создатели нарколаборатории в Ленобласти обвиняются в 18 преступлениях

Предварительное расследование уголовного дела в отношении петербургских производителей наркотиков завершилось.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении троих граждан, обвиняемых в совершении 18 преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 225 УК РФ - незаконное изготовление и сбыт переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Материалы переданы в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.

По материалам следствия, крупную нарколабораторию с высокотехнологичным оборудованием в двухэтажном доме в Ленинградской области организовали в 2016 году трое петербуржцев. Идейный вдохновитель, его приятель и фитнес-инструктор производили в лаборатории синтетический наркотик метадон. Продажу товара осуществляли через даркнет, сбыт заказов происходил посредством тайников-закладок. Владельцев лаборатории задержали в мае 2020 года: оперативники госнаркоконтроля смогли примерно оценить объем произведенных в лаборатории работ в 73 килограмма наркотика, то есть, 36,5 тысяч доз.

23 марта во Всеволожском районе полиция задержала организаторов нарколаборатории по производству мефедрона.

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