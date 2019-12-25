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Во Всеволожском районе полиция задержала организаторов нарколаборатории
Сегодня, 17:18
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kraratau27

Во Всеволожском районе полиция задержала организаторов нарколаборатории

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В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили 48 килограммов мефедрона.

Во вторник, 23 марта, во Всеволожском районе полиция задержала организаторов нарколаборатории, передаёт пресс-служба Следственного комитета РФ. 

Нарколаборатория была расположена в одном из частных домов в Куйвозовском поселении Всеволожского района Ленобласти. Выяснилось, что организатором нарколаборатории оказался 22-летний петербуржец. 

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили 48 килограммов мефедрона. Позже выяснилось, что юноша выступал в качестве торгового посредника, а двое его знакомых из Карелии являлись химиками. Продажу наркотических средств мужчины осуществляли через скрытую сеть "даркнет", а сами вещества распространяли в виде закладок. 

На данный момент трое мужчин задержаны. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы писали, что в квартире петербурженки нашли почти 600 граммов метамфетамина.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожский район, нарколаборатория
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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