В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили 48 килограммов мефедрона.

Во вторник, 23 марта, во Всеволожском районе полиция задержала организаторов нарколаборатории, передаёт пресс-служба Следственного комитета РФ.

Нарколаборатория была расположена в одном из частных домов в Куйвозовском поселении Всеволожского района Ленобласти. Выяснилось, что организатором нарколаборатории оказался 22-летний петербуржец.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили 48 килограммов мефедрона. Позже выяснилось, что юноша выступал в качестве торгового посредника, а двое его знакомых из Карелии являлись химиками. Продажу наркотических средств мужчины осуществляли через скрытую сеть "даркнет", а сами вещества распространяли в виде закладок.

На данный момент трое мужчин задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в квартире петербурженки нашли почти 600 граммов метамфетамина.

Фото: Piter.tv