В квартире петербурженки нашли почти 600 граммов метамфетамина

Женщина продавала наркотики на общем балконе своего же дома.

В минувший понедельник, 1 марта, полицейские задержали 30-летнюю петербурженку, которая сбыла мужчине-закупщику наркотики. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, встреча продавщицы и закупщика произошла на общем балконе многоквартирного дома на Индустриальном проспекте.

Петербурженка продала почти 3 грамма метамфетамина. Известно, что женщина проживает в этом же доме, где, как выяснилось в ходе обысков, хранила весь товар. В квартире задержанной полиция нашла 11 упаковок с порошком светло-желтого цвета общей массой почти 600 граммов, в пакеты был запакован метамфетамин.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала сиделку, избившую пожилую женщину.

Фото: Piter.TV