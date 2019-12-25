  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире петербурженки нашли почти 600 граммов метамфетамина
Сегодня, 11:40
225
himif

В квартире петербурженки нашли почти 600 граммов метамфетамина

0 0

Женщина продавала наркотики на общем балконе своего же дома.

В минувший понедельник, 1 марта, полицейские задержали 30-летнюю петербурженку, которая сбыла мужчине-закупщику наркотики. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, встреча продавщицы и закупщика произошла на общем балконе многоквартирного дома на Индустриальном проспекте.

Петербурженка продала почти 3 грамма метамфетамина. Известно, что женщина проживает в этом же доме, где, как выяснилось в ходе обысков, хранила весь товар. В квартире задержанной полиция нашла 11 упаковок с порошком светло-желтого цвета общей массой почти 600 граммов, в пакеты был запакован метамфетамин. 

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала сиделку, избившую пожилую женщину.

Фото: Piter.TV

Теги: наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии