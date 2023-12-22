В Хабаровском крае ликвидировали лабораторию, производившую синтетические наркотики

В ходе задержания один из фигурантов попытался скрыть следы противоправной деятельности, воспламенив ацетон.

В Хабаровском крае полицейские ликвидировали лабораторию, производившую синтетические наркотики. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих братьев, которые подозреваются в производстве наркотических средств в особо крупном размере. По предварительной информации, злоумышленники организовали нарколабораторию в частном доме. Отмечается, что ранее у них была судимость. В ходе задержания один из фигурантов попытался скрыть следы противоправной деятельности, воспламенив ацетон.

При проведении обысков сотрудники полиции изъяли свыше 10 кг мефедрона. Кроме того, в квартире одного из злоумышленников и в специальных тайниках закладки с мефедроном с метилэфедроном. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Хакасии пресечена деятельность подпольного игрового клуба.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА