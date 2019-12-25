В Петербурге завели дело на блогера Эмиля Пашаева

Его подозревают в применении насилия по отношению к представителю власти.

В Петербурге завели дело на Эмиля Пашаева – блогера, на машине которого крупными буквами написано Boroda и которого с погоней ловили в конце июня два наряда полиции. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по городу, его обвиняют по статье "Применение насилия по отношению к представителю власти".

Поводом для возбуждения уголовного дела стали события, произошедшие 7 июня. Пашаев ехал по Приморскому району на Chevrolet и нарушил ПДД. Во время проверки документов и составления протоколов, он начал крыть сотрудников ДПС матом. В итоге, бросив свои права, блогер ударил по газам и скрылся.

После случившегося Пашаев нашел номер инспектора, который остановил его, и начал угрожать ему и его семье. Спустя время блогера задержали на мотоцикле с неизвестной блондинкой. Во время задержания он грозился сотрудникам ДПС проблемами и увольнением.

Ситуацию осложнило то, что в биографии мужчины уже есть опыт привлечения к уголовной ответственности. Сейчас он задержан, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. Расследование дела продолжается.

Как сообщается в паблике "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте", результаты алкотестера после погони 7 июня оказались отрицательными. Зато в биоматериале блогера нашли наркотики.

Ранее мы писали, что на дорогах Ленобласти появились передвижные камеры для контроля за соблюдением скоростного режима.

Фото: ВКонтакте / Эмиль Пашаев