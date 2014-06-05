Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербуржца, пытавшегося задушить сотрудника ДПС

Суд рассмотрит уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе этого года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, не желая быть привлеченным к ответственности из-за управления авто в нетрезвом виде, схватил инспектора ДПС за шею. После чего, по дороге к служебному автомобилю полиции, высказал в адрес сотрудника ГИБДД оскорбления в нецензурной форме.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников ДПС госпитализировали после аварии на Лесном проспекте.

Фото: Piter.TV



