Двух сотрудников ДПС госпитализировали после аварии на Лесном проспекте

Водитель BMW не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП со служебным автомобилем ДПС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На пересечении Лесного проспекта и Нейшлотского переулка 21 сентября в 07:10 произошло столкновение двух автомобилей: служебного автомобиля ДПС и автомобиля BMW.

По предварительным данным, двое сотрудников полиции получили травмы и госпитализированы в медицинское упреждение. Водитель другого автомобиля не пострадал.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург