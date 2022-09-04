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Двух сотрудников ДПС госпитализировали после аварии на Лесном проспекте

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Водитель BMW не пострадал. 

Полиция проводит проверку по факту ДТП со служебным автомобилем ДПС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На пересечении Лесного проспекта и Нейшлотского переулка 21 сентября в 07:10 произошло столкновение двух автомобилей: служебного автомобиля ДПС и автомобиля BMW.

По предварительным данным, двое сотрудников полиции получили травмы и госпитализированы в медицинское упреждение. Водитель другого автомобиля не пострадал. 

Фото и видео: ВКонтакте/  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: лесной проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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