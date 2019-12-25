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На подъезде к Гатчине водительToyota скончался, врезавшись в упавшее дерево
Сегодня, 13:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На подъезде к Гатчине водительToyota скончался, врезавшись в упавшее дерево

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Проводится проверка.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В среду, 20 сентября, в 10:50 на 2 км автодороги "Подъезд к г. Гатчина-2", 40-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, по неустановленным причинам не справился с управлением и совершил наезд на упавшее перед ним дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Фото: ВКонтакте/ АВТО Гатчина

Теги: гатчина, дерево
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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